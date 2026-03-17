Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Σκύλος χτυπά την καμπάνα σε εκκλησία στην Κρήτη και γίνεται viral, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινό χωριό του κρητικού Νότου
Σε ένα ορεινό χωριό του κρητικού Νότου, η καθημερινότητα της ενορίας αποκτά μια ξεχωριστή πινελιά που έχει κερδίσει τα χαμόγελα των κατοίκων.
Ο ιερέας του χωριού, παπά Γιάννης, δεν είναι μόνος στα καθήκοντά του, καθώς στο πλευρό του βρίσκεται ένας απρόσμενος αλλά ιδιαίτερα ικανός βοηθός: το σκυλάκι της οικογένειας.
Ο μικρός τετράποδος «συνεργάτης» έχει αναλάβει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καθήκοντα του ναού που δεν είναι άλλο από την κρούση της καμπάνας.
Το παραπάνω στιγμιότυπο, το οποίο κοινοποίησε στο Facebook η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο αριθμό προβολών και κοινοποιήσεων.
Όπως ήταν φυσικό το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας θετικά σχόλια και ενθουσιασμό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
