Σε οκτώ συλλήψεις για την εισβολή στα δημοσιογραφικά της Τούμπας προχώρησε η ΕΛΑΣ
Σε οκτώ συλλήψεις για την εισβολή στα δημοσιογραφικά της Τούμπας προχώρησε η ΕΛΑΣ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας έχουν ταυτοποιηθεί 14 συνολικά άτομα με τους έξι να αναζητούνται
Σε οκτώ συλλήψεις για την εισβολή στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας χθες, Κυριακή, στον αγώνα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός προχώρησε η Αστυνομία, καθώς ταυτοποιήθηκαν 14 συνολικά άτομα, ηλικίας 22-45 ετών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι υπόλοιποι έξι αναζητούνται.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση λεκτικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ (8) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία».
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εμπλέκονται σε συμβάν κατά το οποίο απογευματινές ώρες χθες (15-03-2026), προ της έναρξης ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή».
Η κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά στο σύνολο τους οι εκπρόσωποι του Τύπου , με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου, απ' όπου παρακολουθούν πλέον την αναμέτρηση, φρουρούμενοι από την αστυνομία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση λεκτικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ (8) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία».
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εμπλέκονται σε συμβάν κατά το οποίο απογευματινές ώρες χθες (15-03-2026), προ της έναρξης ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή».
Κινήθηκαν απειλητικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρείαΥπενθυμίζεται ότι στον αγώνα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός, χθες, μερίδα των οπαδών των γηπεδούχων κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, αναγκάζοντας ορισμένους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.
Η κινητοποίηση των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά στο σύνολο τους οι εκπρόσωποι του Τύπου , με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου, απ' όπου παρακολουθούν πλέον την αναμέτρηση, φρουρούμενοι από την αστυνομία.
