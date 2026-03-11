Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
To 53,1% των Ελλήνων έχει πιστέψει fake news, σύμφωνα με έρευνα της Marc
Θεωρούν τα fake news πρόβλημα για τη Δημοκρατία κατά 92,8% και πιστεύουν πως είναι επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια σε ποσοστό 75,9%
Οι Έλληνες έχουν πιστέψει πολλές φορές fake news, πιστεύουν σε ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για όσους διασπείρουν fake news, πιστεύουν στους περιορισμούς στα social media για τους ανήλικους και θεωρούν ότι πρωτίστως η πολιτεία πρέπει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των fake news (46,1%).
Από τα ευρήματα της έρευνας της εταιρείας Marc που έγινε για το Athens Alitheia Forum, το οποίο διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης προκύπτει ότι το 86,7% των ερωτηθέντων ανησυχούν για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και κατά 73,5% πιστεύουν πως ο μέσος πολίτης δύσκολα μπορεί να διακρίνει μια ψευδή είδηση, ενώ όταν ρωτήθηκαν αν οι ίδιοι μπορούν εύκολα να διακρίνουν μια ψευδή είδηση, σχεδόν οι μισοί (55,1%) λένε ότι θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ ή σχετικά εύκολα. Από τα fake news που συναντούν το 77,1% αφορά πολιτική, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν τα διεθνή θέματα με (26,4% και τα οικονομικά με 24,8%). Σε ερώτηση για το αν έχουν πιστέψει fake news, το 53,1% απάντησε ναι.
Συντριπτικές μάλιστα είναι οι απόψεις των ερωτηθέντων για το αν τα fake news μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας: 78,6% απαντά ναι και μάλλον ναι. Το 81,8% απάντησε ναι και μάλλον ναι σε ερώτηση για το αν τα fake news μπορούν αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Ταυτόχρονα το 88,1% απάντησε ναι και μάλλον ναι στο αν τα fake news μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές των πολιτών:ναι και μάλλον ναι 88,1%.
Ταυτόχρονα, θεωρούν τα fake news πρόβλημα για τη Δημοκρατία κατά 92,8% και τα θεωρούν επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια σε ποσοστό 75,9%.
Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας τόνισε πως το συνέδριο αυτό «είναι εκεί που είναι η κοινωνία».
