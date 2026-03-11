Ζημιές σε έξι ΙΧ από την τρελή πορεία του 20χρονου χωρίς δίπλωμα στον Πειραιά - «Θα δουλέψω να σας τα πληρώσω» φώναζε

Ο νεαρός παρέσυρε ηλικιωμένη, την εγκατέλειψε και έτρεξε προς την Πειραϊκή, προκαλώντας ζημιές και σε μάντρες σπιτιών – Ακινητοποιήθηκε από την Αστυνομία μετά την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου του