Ζημιές σε έξι ΙΧ από την τρελή πορεία του 20χρονου χωρίς δίπλωμα στον Πειραιά - «Θα δουλέψω να σας τα πληρώσω» φώναζε
Ο νεαρός παρέσυρε ηλικιωμένη, την εγκατέλειψε και έτρεξε προς την Πειραϊκή, προκαλώντας ζημιές και σε μάντρες σπιτιών – Ακινητοποιήθηκε από την Αστυνομία μετά την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου του
Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα και σε δύο μάντρες σπιτιών άφησε πίσω του ο 20χρονος οδηγός ο οποίος χθες το μεσημέρι παρέσυρε την 78χρονη στο κέντρο του Πειραιά, την εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει προς την Πειραϊκή.
Ο νεαρός οδηγός αμέσως μετά την παράσυρση της ηλικιωμένης, έβαλε όπισθεν στην Ηρώων Πολυτεχνείου και έφυγε με μεγάλη ταχύτητα προς την περιοχή της Πειραϊκής όπου βρίσκεται το σπίτι του.
Όπως λέει συγγενής του στο protothema.gr, ο 20χρονος τρόμαξε και έφυγε από το σημείο επειδή δεν είχε δίπλωμα.
Στη συνέχεια έτρεξε να κρυφτεί στο σπίτι του με αποτέλεσμα να πάρει «σβάρνα» τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα επί των οδών Ταχυδρόμου, Λαέρτου και Προποντίδος.
«Το παιδί τρόμαξε και δεν σταμάτησε. Δεν είχε δίπλωμα καθόλου, δεν του το είχαν πάρει. Το αυτοκίνητο πρέπει να το είχε πάρει από τους γονείς του, από όσο ξέρω.
Μόλις κατέβηκε πήγε στο σπίτι της αδελφής μου. Δεν είχε πιει το παιδί, του έκαναν αλκοτέστ, δεν είχε πιεί», λέει η ίδια.
Γείτονές του 20χρονου οι οποίοι είδαν την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου περιγράφουν όλα όσα έγιναν προτού οι Αστυνομικοί τον ακινητοποιήσουν και του περάσουν χειροπέδες.
«Άκουσα το θόρυβο που χτύπησε τη μάντρα εκεί πάνω και μετά πήρε 'σβάρνα' και άλλα αυτοκίνητα και πήγε μέχρι κάτω.
Έκανε λίγο ζημιά και στο αυτοκίνητο του γιου μου. Δεν τον ακολουθούσε κανείς αλλά έχει μεγάλη ταχύτητα, μιλάμε για φασαρία μεγάλη.
Χτύπησε τα αυτοκίνητα και έμεινε αυτός, έσπασε ο τροχός και είχε μείνει κάτω το αυτοκίνητό του.
Μετά ήρθε η Αστυνομία και τον έβαλαν μέσα. Αυτό το παιδί εδώ μένει, της γειτονιάς είναι. Τον είχα ξαναδεί με το αμάξι. Από ένα φίλο του το είχε νοικιάσει», λέει ένας γείτονας του συλληφθέντα οδηγού.
Κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι είδαν από τα μπαλκόνια τους την «τρελή» πορεία του μπλέ ΙΧ αναφέρουν πως ο 20χρονος ήταν σε κατάσταση πανικού και μόλις βγήκε από το όχημα φώναζε «θα δουλέψω να σας τα πληρώσω».
