ΕΔΕ μετά τις καταγγελίες για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Η καθηγήτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και πριν τον θάνατό της είχε καταγγείλει ότι έπεφτε επί σειρά μηνών θύμα εκφοβισμού από συγκεκριμένους μαθητές