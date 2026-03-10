Επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός δωρεάν στέγασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Χωρίς αλλαγές στα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Η αναθεώρηση έγινε μετά από υπόμνημα εκπροσώπων της φοιτητικής κοινότητας τον Δεκέμβριο - Στόχος ήταν εκσυγχρονισμός διαδικασιών χωρίς περιορισμό δικαιωμάτων των φοιτητών





Η αναθεώρηση του κανονισμού πραγματοποιήθηκε ύστερα από την κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος από εκπροσώπους της φοιτητικής κοινότητας στις αρχές Δεκεμβρίου. Στόχος της διαδικασίας ήταν, σύμφωνα με το Ίδρυμα, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα των φοιτητών, που λαμβάνουν δωρεάν στέγαση.



Διατήρηση των βασικών κριτηρίων Από τη συγκριτική μελέτη του προηγούμενου κανονισμού του 2020 και του νέου πλαισίου που δημοσιεύθηκε το 2026, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στα βασικά κριτήρια επιλογής.



Συγκεκριμένα:



-Κοινωνικά κριτήρια: Διατηρείται η προτεραιότητα σε πολύτεκνους, ορφανούς και φοιτητές με αναπηρία.





Ακαδημαϊκή επίδοση: Εξακολουθεί να συνεκτιμάται η συνέπεια και η πρόοδος στις σπουδές.

Διαδικασία επιλογής: Η κατάταξη των δικαιούχων συνεχίζει να γίνεται βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος χωρίς εισοδηματικό «κόφτη».



Η βασική διαφοροποίηση αφορά την ανώτατη διάρκεια δωρεάν στέγασης για φοιτητές πενταετών προγραμμάτων, η οποία αυξάνεται από επτά σε οκτώ έτη, ενώ για τα τετραετή προγράμματα παραμένει στα έξι.



Κλείσιμο Διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους Από το 1999, οπότε λειτούργησε για πρώτη φορά η φοιτητική εστία του Ιονίου πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, η διαμονή των φοιτητών πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με εξαίρεση τις περιόδους διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.



Κατά τα συγκεκριμένα διαστήματα, όταν βάσει κοινής υπουργικής απόφασης διακόπτεται και η δωρεάν σίτιση, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία εκδηλώσεων του ιδρύματος ή για εργασίες συντήρησης.



Ωστόσο, το πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα παραμονής σε περιπτώσεις τεκμηριωμένων αναγκών, όπως πρακτική άσκηση, οικονομικές δυσκολίες ή ζητήματα υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνέχιση της διαμονής φοιτητών που προέρχονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.



Υποδομές και κάλυψη αιτήσεων Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία δυναμικότητας 150 κλινών στην Κέρκυρα. Για την κάλυψη των αυξημένων στεγαστικών αναγκών, μισθώνει επιπλέον κλίνες σε ξενοδοχειακές μονάδες, δαπανώντας περίπου το 15% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησής του.



Σημειώνεται, ότι την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά ικανοποιήθηκε το 100% των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση. Στη φοιτητική εστία, όπου διαμένουν κυρίως πρωτοετείς φοιτητές και άτομα με προβλήματα υγείας, παραμένουν αυτή τη στιγμή 55 κενές κλίνες, λόγω μειωμένης ζήτησης.



Παράλληλα, στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε έργο ενεργειακής αναβάθμισης της φοιτητικής εστίας προϋπολογισμού 484.500 ευρώ.



Διάψευση δημοσιευμάτων Το πανεπιστήμιο τονίζει ότι οι πρόσφατες αναφορές περί κλίματος εκφοβισμού ή εκβιασμού σε σχέση με τη στέγαση είναι αβάσιμες και βασίζονται –όπως σημειώνει– σε εσφαλμένη παρουσίαση των αλλαγών στον κανονισμό.



Σύμφωνα με τη διοίκηση του ιδρύματος, ο επικαιροποιημένος κανονισμός διατηρεί τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος στέγασης, λειτουργώντας ως δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τους οικονομικά ασθενέστερους και διασφαλίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.



Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δηλώνει, ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη συντήρηση και αναβάθμιση των φοιτητικών υποδομών, ενώ εξετάζει την επέκταση στεγαστικών λύσεων και στα υπόλοιπα νησιά όπου λειτουργούν τμήματά του.