Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους

Οι ίδιοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που τους εντόπισε σώους και τους μετέφερε πίσω στη βάση τους