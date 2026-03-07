Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους
Οι ίδιοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που τους εντόπισε σώους και τους μετέφερε πίσω στη βάση τους

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τέσσερις περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δύσβατο μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες της Εύβοιας, σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι τέσσερις περιπατητές βρέθηκαν σε σημείο όπου δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τη σωστή διαδρομή επιστροφής και ειδοποίησαν τις Αρχές ζητώντας βοήθεια. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύμης, η οποία έσπευσε στο σημείο με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Εντοπίστηκαν κι οδηγήθηκαν με ασφάλεια πίσω

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες του διοικητή της Πυροσβεστικής Κύμης, Δημήτρη Δεμερούτη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας Μανικίων, Κώστας Σεφερλής, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια εντοπισμού.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, τα δύο ζευγάρια εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός της δύσβατης περιοχής, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.
