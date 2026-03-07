Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου, ενθαρρυντικό για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική: Δείτε βίντεο

Αισιοδοξία προκαλεί η εμφανής άνοδος της στάθμης του νερού στη λίμνη της Ναυπακτίας, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων, ενώ καλύφθηκαν και τα σπίτια του βυθισμένου χωριού Κάλλιο