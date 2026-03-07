Θλίψη στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

Την κοπέλα φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της - Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση