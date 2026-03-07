Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Θλίψη στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της
Θλίψη στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της
Την κοπέλα φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της - Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση
Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Μυτιλήνη ο αιφνίδιος θάνατος μιας 26χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, νεκρή.
Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.
Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.
Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.
Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.
Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, δίχως εκείνη να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.
Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.
Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.
Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.
Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, δίχως εκείνη να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα