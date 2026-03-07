Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του σε μηρό, θώρακα και αυτί
ΕΛΛΑΔΑ
Πτολεμαΐδα

Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του σε μηρό, θώρακα και αυτί

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία - Εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση

Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του σε μηρό, θώρακα και αυτί
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 54χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον 49χρονο αδελφό του στην Πτολεμαΐδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άνδρες μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 54χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης