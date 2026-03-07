Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του σε μηρό, θώρακα και αυτί
Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του σε μηρό, θώρακα και αυτί
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία - Εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 54χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον 49χρονο αδελφό του στην Πτολεμαΐδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άνδρες μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν.
Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 54χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.
Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άνδρες μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν.
Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 54χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.
Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα