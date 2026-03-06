Σκύλος επέζησε 9 μέρες σε υψόμετρο 1.900 μ. στο Μέτσοβο, τον εντόπισαν τυχαία ορειβάτες και τον επέστρεψαν στον ιδιοκτήτη του, δείτε βίντεο