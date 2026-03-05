Καρυστιανού από Λάρισα: «Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη της δίκης», τι είπε για τις εκταφές
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού Τέμπη

Καρυστιανού από Λάρισα: «Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη της δίκης», τι είπε για τις εκταφές

Δίνει το παρών στη δίκη για τα βίντεο από το δυστύχημα των Τεμπών

Καρυστιανού από Λάρισα: «Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη της δίκης», τι είπε για τις εκταφές
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δηλώσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκανε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη», ανέφερε σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Αναφορικά με την απόφαση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας και Παπαϊωάννου να προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές για τις εκταφές, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «σε όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε εκταφές για εξετάσεις, από εκεί και πέρα εξαρτάται το πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Αν αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι ακριβώς συζητάμε;»

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μονόδρομος, αν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαναν οι επιβάτες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις τους και η κα Παπαϊωάννου πραγματικά δεν ακολουθεί το νόμο. Είναι αδιανόητο, αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων».

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις της:

Μ. Καρυστιανού: Η κα Παπαϊωάννου δεν ακολουθεί το νόμο

Βίντεο:  larissanet.gr
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης