Καρυστιανού από Λάρισα: «Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη της δίκης», τι είπε για τις εκταφές
Δίνει το παρών στη δίκη για τα βίντεο από το δυστύχημα των Τεμπών
Δηλώσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκανε η Μαρία Καρυστιανού.
«Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη», ανέφερε σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.
Αναφορικά με την απόφαση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας και Παπαϊωάννου να προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές για τις εκταφές, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «σε όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε εκταφές για εξετάσεις, από εκεί και πέρα εξαρτάται το πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Αν αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι ακριβώς συζητάμε;»
Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μονόδρομος, αν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαναν οι επιβάτες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις τους και η κα Παπαϊωάννου πραγματικά δεν ακολουθεί το νόμο. Είναι αδιανόητο, αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων».
Βίντεο: larissanet.gr
Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις της:
Βίντεο: larissanet.gr
