Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/3) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 3, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,
Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/Mm1B3SNt64
