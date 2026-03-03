Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/3) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί ήδη στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Επιπλέον, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στη Μιχαλακοπούλου, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η κίνηση στην Αττική Οδό

