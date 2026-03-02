Bρέθηκαν και άλλα πυρομαχικά σε οικόπεδο στον Εύοσμο, αποκλείστηκε η περιοχή
Bρέθηκαν και άλλα πυρομαχικά σε οικόπεδο στον Εύοσμο, αποκλείστηκε η περιοχή
Γίνονται έρευνες από τον Στρατό σε μεγάλη έκταση
Νέα πυρομαχικά εντοπίστηκαν σε οικόπεδο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, πάνω από τον περιφερειακό, όπου την Καθαρά Δευτέρα πολίτες είχαν εντοπίσει στρατιωτικό βλήμα την ώρα που πετούσαν χαρταετό.
Από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα στην περιοχή, επί της οδού Ωκεανού με Παπάγου υπήρχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη της έκτασης. Σήμερα σύμφωνα με το thestival.gr έκανε την εμφάνισή του ο Στρατός ο οποίος όλο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι «σκάναρε» το οικόπεδο για τυχόν παρουσία και άλλων πυρομαχικών.
Επίσης περιμετρικά της έκτασης τοποθετήθηκε πλέγμα περίφραξης με την ένδειξη «ύποπτος χώρος, κίνδυνος». Tέλος να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχουν και εργασίες ανέγερσης νεόδμητης οικοδομής.
Από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα στην περιοχή, επί της οδού Ωκεανού με Παπάγου υπήρχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη της έκτασης. Σήμερα σύμφωνα με το thestival.gr έκανε την εμφάνισή του ο Στρατός ο οποίος όλο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι «σκάναρε» το οικόπεδο για τυχόν παρουσία και άλλων πυρομαχικών.
Επίσης περιμετρικά της έκτασης τοποθετήθηκε πλέγμα περίφραξης με την ένδειξη «ύποπτος χώρος, κίνδυνος». Tέλος να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχουν και εργασίες ανέγερσης νεόδμητης οικοδομής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα