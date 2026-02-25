Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα ενώ πετούσαν χαρταετό στον Εύοσμο
Το βρήκαν σε οικόπεδο πάνω από τον Περιφερειακό – Αποκλείστηκε το σημείο και το παρέλαβε κλιμάκιο του στρατού
Οξειδωμένο πολεμικό βλήμα βρέθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σε σημείο πάνω από τον Περιφερειακό.
Σύμφωνα με το thestival.gr, πολίτες που είχαν πάει στην περιοχή για να πετάξουν χαρταετό εντόπισαν το πυρομαχικό μέσα σε οικόπεδο στην οδό Ωκεανού και ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, που απέκλεισαν τον χώρο, ενώ κλήθηκε και το ΤΕΕΜ. Το βλήμα παραλήφθηκε από ειδικό κλιμάκιο του στρατού, το οποίο ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνσή του.
