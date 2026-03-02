Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά UAV

Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τα τουρκικά UAV πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Σε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Τα τουρκικά UAV πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρθηκε από το ΓΕΕΘΑ προέβησαν και σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Σύμφωνα πάντα με το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
