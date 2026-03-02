Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά UAV
Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά UAV

Τα τουρκικά UAV πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά UAV
Σε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά UAV πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρθηκε από το ΓΕΕΘΑ προέβησαν και σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα πάντα με το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
