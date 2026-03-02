Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά UAV

Σε τέσσεριςπροέβησαν σήμερα δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Τα τουρκικάπέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρθηκε από τοπροέβησαν και σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Σύμφωνα πάντα με το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.