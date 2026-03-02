H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Χάρτη με την εμβέλεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων έως την Ευρώπη ανάρτησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα
«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής», αναφέρει η πρεσβεία
H Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, χάρτη στον οποίο απεικονίζεται η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων έως την Ευρώπη.
Στον χάρτη αποτυπώνεται η εμβέλεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων με ομόκεντρους κύκλους που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη», αναφέρεται στην ανάρτηση.
