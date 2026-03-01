Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι στην Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Δολοφονία Αστυνομία

Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι στην Ξάνθη

Προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός και ο 61χρονος κατηγορείται πως χτύπησε τον 69χρονο με τσεκούρι στο κεφάλι

Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι στην Ξάνθη
6 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μέδουσας στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη, από τη δολοφονία ενός 69χρονου από 61χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης