Σε αυξημένη ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας για τον Περσικό Κόλπο
Ο Βασίλης Κικίλιας διαβεβαιώνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες και λαμβάνονται μέτρα προστασίας για ναυτιλία και ναυτικούς
Σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η Ελλάδα , εξαιτίας της κλιμακούμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο και το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι το υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην περιοχή, όπου η αστάθεια έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες που διατηρούν ελληνόκτητα ή ελληνικής διαχείρισης πλοία στην ευρύτερη ζώνη. Παράλληλα, παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις, ενώ η ναυτιλιακή κοινότητα ενημερώνεται συστηματικά για κάθε νέα εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες «κάνουν ό,τι απαιτείται» για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών, δίνοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση αντίδραση σε περίπτωση κλιμάκωσης.
Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς η περιοχή του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και εμπορευμάτων. Η παρουσία σημαντικού αριθμού ελληνικών πλοίων στα διεθνή ύδατα της Μέσης Ανατολής καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση και τον συντονισμό με τις εταιρείες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για πληρώματα και φορτία.
Το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνεχής ενημέρωση και προτεραιότητα στην ασφάλεια ανθρώπων και πλοίων, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
