Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή προς την Κύπρο λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας
Κατηγορηματική διάψευση και από τον Κύπριο υπουργό Άμυνας - Νωρίτερα οι Βρετανοί είχαν κάνει γνωστό ότι δύο πύραυλοι είχαν εκτοξευτεί προς την Κύπρο
Σε κατηγορηματική διάψευση όσων είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα Κυριακή (01/03) αναφορικά με πυραύλους που φέρονται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο για πλήξη στόχου προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκτόξευση πυραύλων προς τη χώρα.
Όπως είπε ο κ .Λετυμπιώτης «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επιβεβαίωσε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή και διατηρούν συνεχή συντονισμό, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Εμίρη του Κατάρ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ενημέρωσης και του συντονισμού για τις περιφερειακές εξελίξεις.
Στο ίδιο πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης της κατάστασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε για σήμερα στις 17.00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, με στόχο την αποτίμηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον περαιτέρω συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Σε κατηγορηματική διάψευση προχώρησε και ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας όπου σε ανάρτηση του ανέφερε: «Διαψεύδω κατηγορηματικά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα, αναφορικά με αναχαίτιση πυραύλων που φέρονται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο».
Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου @SpokespersonCY @letymbiotis— Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 1, 2026
Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη… pic.twitter.com/klkSsegTUj
Διαψεύδω κατηγορηματικά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα, αναφορικά με αναχαίτιση πυραύλων που φέρονται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο.@DefenceCyprus @CYpresidency— Vasilis Palmas (@PalmasVasilis) March 1, 2026
