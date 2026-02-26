Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του Γεράσιμου από την τραγωδία των Τεμπών: Τρία ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται για τη ζωή του

Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας - «Αυτό το Σάββατο η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του», λέει ο πατέρας του