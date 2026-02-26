ΕΜΠ για Βιολάντα: Σε ανεπαρκή σχεδιασμό της εγκατάστασης οφείλεται η διάβρωση των σωλήνων και η φονική έκρηξη
Επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις των πραγματογνωμόνων για τη φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου - Στον ανακριτή Τρικάλων το πόρισμα – Τι αναφέρει
Σε λάθη και παραλείψεις της εγκατάστασης αποδίδει τη διάβρωση του σωλήνα που οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα με αποτέλεσμα πέντε νεκρές εργάτριες το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Μεταλλειολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Το πόρισμα, παραδόθηκε στον ανακριτή Τρικάλων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική έρευνα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις των πραγματογνωμόνων για τη φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου. Όπως διευκρινίζεται, η διάβρωση δεν οφείλεται σε υλικά, αλλά σε λάθη και παραλείψεις στην εγκατάσταση.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι ο χαλύβδινος σωλήνας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά προπανίου είναι κατάλληλος μεταλλουργικά, με βάση και τους ισχύοντες κανόνες. Όμως, η εγκατάσταση παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους κανονισμούς.
Ειδικότερα, δεν είχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, (δηλαδή ειδική βαφή), ενώ παρατηρήθηκε έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας. Επίσης, οι σωλήνες δεν ήταν εγκιβωτισμένοι σε στρώση καθαρής άμμου, εντός του εδάφους. Αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει σύστημα που να κρατάει σταθερό τον σωλήνα εντός του εδάφους και να μην επηρεάζεται σε περίπτωση μεγάλου βάρους στην επιφάνεια.
Οι ελλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση επαφή του σωλήνα με το χώμα, που βοήθησε στην ηλεκτροχημική διάβρωσή του και τη δημιουργία οπών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο.
Συνεπώς, σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξε ανεπαρκής αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός και μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων τεχνικών προτύπων για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων.
Το πόρισμα αναφέρεται και σε άλλες σοβαρές κακοτεχνίες, που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμμετείχαν στη διαρροή και την έκρηξη, ωστόσο είναι πολύ σοβαρές για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι η μεταλλική σύνδεση των σωλήνων ήταν βιδωτή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροή, ενώ το σωστό είναι η σύνδεση να γίνεται με συγκολλητές ενώσεις.
