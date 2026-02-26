Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας
Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα καταγράφει το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Έξι χρόνια μετά, η ζωή δεν είναι η ίδια. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε – μετατράπηκε σε μια διαχειρίσιμη, αλλά επίμονη απειλή, που άλλαξε την κουλτούρα πρόληψης και τα ίδια τα συστήματα υγείας
Σαν σήμερα, έξι χρόνια πριν, στις 26 Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώνεται στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού. Η 38χρονη τότε κυρία Δήμητρα Βουλγαρίδου, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας από τη Θεσσαλονίκη, έχει μόλις επιστρέψει από το Μιλάνο – δηλώνεται ως η «ασθενής 0».
Η μετάδοση του ιού στην Κίνα έχει γίνει γνωστή 2 μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2019 – μέχρι εκείνη την ημέρα, όμως, μοιάζει με κάτι μακρινό, που δεν μας αφορά. Η ίδια η κυρία Βουλγαρίδου θα περιγράψει αργότερα το σοκ της διάγνωσης ως μια αίσθηση απόλυτης αβεβαιότητας: «Σαν να περπατούσα σε μια έρημο χωρίς κατεύθυνση». Οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, ο φόβος τεράστιος και η κοινωνία δεν γνωρίζει ακόμη με τι έχει έρθει αντιμέτωπη.
