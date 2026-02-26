6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας
ΕΛΛΑΔΑ
Κορωνοϊός

6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα καταγράφει το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Έξι χρόνια μετά, η ζωή δεν είναι η ίδια. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε – μετατράπηκε σε μια διαχειρίσιμη, αλλά επίμονη απειλή, που άλλαξε την κουλτούρα πρόληψης και τα ίδια τα συστήματα υγείας

6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας
Βίκυ Βενιού
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σαν σήμερα, έξι χρόνια πριν, στις 26 Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώνεται στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού. Η 38χρονη τότε κυρία Δήμητρα Βουλγαρίδου, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας από τη Θεσσαλονίκη, έχει μόλις επιστρέψει από το Μιλάνο – δηλώνεται ως η «ασθενής 0».

Η μετάδοση του ιού στην Κίνα έχει γίνει γνωστή 2 μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2019 – μέχρι εκείνη την ημέρα, όμως, μοιάζει με κάτι μακρινό, που δεν μας αφορά. Η ίδια η κυρία Βουλγαρίδου θα περιγράψει αργότερα το σοκ της διάγνωσης ως μια αίσθηση απόλυτης αβεβαιότητας: «Σαν να περπατούσα σε μια έρημο χωρίς κατεύθυνση». Οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, ο φόβος τεράστιος και η κοινωνία δεν γνωρίζει ακόμη με τι έχει έρθει αντιμέτωπη.

