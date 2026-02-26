6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα καταγράφει το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Έξι χρόνια μετά, η ζωή δεν είναι η ίδια. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε – μετατράπηκε σε μια διαχειρίσιμη, αλλά επίμονη απειλή, που άλλαξε την κουλτούρα πρόληψης και τα ίδια τα συστήματα υγείας