Δύσκολη η νύχτα στον Έβρο, πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων ενώ πάνω από 150 χιλιάδες στρέμματα είναι κάτω από τα νερά



Κρίσιμη κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου

Τα Τοπικά (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) έχουν τεθεί σε άμεση κινητοποίηση για συντονισμό επιχειρήσεων και προστασία των κατοίκων.Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων, φτάνοντας τα 7,15 μ.. Παρά τη μερική υποχώρηση στα 6,75 μ., ο κίνδυνος παραμένει.Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό μέσω του περιφερειακού δρόμου, φτάνοντας στις πρώτες αυλές των κατοικιών. Στον κάμπο του Πυθίου, η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός, καθώς και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, έχουν καλυφθεί από νερά. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5–2,7 μ., με παραδείγματα όπως μπασκέτα ύψους περίπου 3 μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με ρίψη χωμάτων και προσπάθειες στεγανοποίησης φρεατίων, για να περιοριστεί η επέκταση των πλημμυρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.