Δύσκολη η νύχτα στον Έβρο, πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων ενώ πάνω από 150 χιλιάδες στρέμματα είναι κάτω από τα νερά
Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων, φτάνοντας τα 7,15 μ.. Παρά τη μερική υποχώρηση στα 6,75 μ., ο κίνδυνος παραμένει
Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο Νομός Έβρου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Ο ποταμός Έβρος υπερχείλισε, πολλά αναχώματα έσπασαν και τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν αγροτικές εκτάσεις, αλλά και τις αυλές των πρώτων σπιτιών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Οι κάτοικοι θα περάσουν ακόμη μια δύσκολη νύχτα, καθώς ο ποταμός από τα σύνορα με τη Βουλγαρία μέχρι τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικό βουητό.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους κατοίκους των Λαβάρων, όπου το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο μπροστά από το χωριό.
Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο, το οποίο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διόδων στον κάθετο οδικό άξονα. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο ενημερώθηκαν να είναι προσεκτικοί και να ζητούν σάκους με άμμο για προστασία, όπου χρειαστεί.
Η Βουλγαρία ενημέρωσε ότι τις επόμενες 36 ώρες ο ποταμός Έβρος θα κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις ελληνικές περιοχές κατάντη.
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πως έθεσε εκ νέου σε κατάσταση Red Code την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου από την Τρίτη 24/02/2026 έως την Παρασκευή 27/02/2026. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πλημμυρών λόγω ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού.
Δύσκολη κατάσταση στα Λάβαρα και το Αμόριο
Σε Red Code ξανά ο Έβρος
Τα Τοπικά (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) έχουν τεθεί σε άμεση κινητοποίηση για συντονισμό επιχειρήσεων και προστασία των κατοίκων.
Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό μέσω του περιφερειακού δρόμου, φτάνοντας στις πρώτες αυλές των κατοικιών. Στον κάμπο του Πυθίου, η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός, καθώς και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, έχουν καλυφθεί από νερά. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5–2,7 μ., με παραδείγματα όπως μπασκέτα ύψους περίπου 3 μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.
Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με ρίψη χωμάτων και προσπάθειες στεγανοποίησης φρεατίων, για να περιοριστεί η επέκταση των πλημμυρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.
Κρίσιμη κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου
