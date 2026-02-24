Μαθητής λυκείου έκανε βόλτες με το αγροτικό του πατέρα του στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ανήλικος Μαθητής Οδήγηση Αγροτικό

Μαθητής λυκείου έκανε βόλτες με το αγροτικό του πατέρα του στα Χανιά

Ο πατέρας του θα κληθεί να πληρώσει δύο πρόστιμα συνολικού κόστους 2.000 ευρώ

Μαθητής λυκείου έκανε βόλτες με το αγροτικό του πατέρα του στα Χανιά
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας μαθητής λυκείου εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον οδηγό και διαπίστωσαν πως ήταν ανήλικος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αγροτικό ανήκε στον πατέρα του.

Οι αρχές αναζήτησαν τον πατέρα και του επέβαλαν 1.000 ευρώ πρόστιμο στον ίδιον και 1.000 ευρώ πρόστιμο στον γιο του.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι Αρχές της Κρήτης πραγματοποίησαν συνολικά 4.258 ελέγχους σε οχήματα και εντόπισαν 1.275 παραβάσεις.

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης