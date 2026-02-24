Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Μαθητής λυκείου έκανε βόλτες με το αγροτικό του πατέρα του στα Χανιά
Μαθητής λυκείου έκανε βόλτες με το αγροτικό του πατέρα του στα Χανιά
Ο πατέρας του θα κληθεί να πληρώσει δύο πρόστιμα συνολικού κόστους 2.000 ευρώ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας μαθητής λυκείου εντοπίστηκε να οδηγεί το αγροτικό του πατέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον οδηγό και διαπίστωσαν πως ήταν ανήλικος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αγροτικό ανήκε στον πατέρα του.
Οι αρχές αναζήτησαν τον πατέρα και του επέβαλαν 1.000 ευρώ πρόστιμο στον ίδιον και 1.000 ευρώ πρόστιμο στον γιο του.
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι Αρχές της Κρήτης πραγματοποίησαν συνολικά 4.258 ελέγχους σε οχήματα και εντόπισαν 1.275 παραβάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον οδηγό και διαπίστωσαν πως ήταν ανήλικος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αγροτικό ανήκε στον πατέρα του.
Οι αρχές αναζήτησαν τον πατέρα και του επέβαλαν 1.000 ευρώ πρόστιμο στον ίδιον και 1.000 ευρώ πρόστιμο στον γιο του.
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι Αρχές της Κρήτης πραγματοποίησαν συνολικά 4.258 ελέγχους σε οχήματα και εντόπισαν 1.275 παραβάσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα