Καθαρά Δευτέρα: Μέτρα της Τροχαίας ενόψει τριημέρου - Σχέδιο δράσης για ασφαλείς μετακινήσεις και μείωση τροχαίων

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας
έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας
, κατά το διάστημα από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.
Τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:
-Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής
-Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση σημείων όπου καταγράφεται συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων
-Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων
-Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις
-Αυξημένα μέτρα σε χώρους μαζικής διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.)
-Παρουσία τροχονόμων σε σταθμούς διοδίων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση οδηγών
-Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα
Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως:
-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ