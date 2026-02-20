Καθαρά Δευτέρα: Μέτρα της Τροχαίας ενόψει τριημέρου - Σχέδιο δράσης για ασφαλείς μετακινήσεις και μείωση τροχαίων

Έκτακτα μέτρα ενόψει του τριημέρου των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας - Τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την Δευτέρα 23 Φεβρουάριου - Σε ποια φορτηγά θα απαγορευτεί η κυκλοφορία

αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.



Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.



Τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού περιλαμβάνουν: -Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής

-Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση σημείων όπου καταγράφεται συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων

-Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων



-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις

-Αυξημένα μέτρα σε χώρους μαζικής διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.)

Κλείσιμο

-Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα



Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως:



-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Την λήψηέχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας , κατά το διάστημα από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τηνΌπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.-Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής-Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση σημείων όπου καταγράφεται συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων-Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων-Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις-Αυξημένα μέτρα σε χώρους μαζικής διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.)-Παρουσία τροχονόμων σε σταθμούς διοδίων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση οδηγών-Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματαΠαράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως:-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

-Υπερβολική ταχύτητα

-Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

-Μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας

-Αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

-Μη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας κατά τη μεταφορά παιδιών

-Οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς άδεια οδήγησης

-Οδήγηση για επίδειξη ικανότητας

-Κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο

-Φθαρμένα ελαστικά

-Αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)



Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, το προσωπικό και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, κυρίως μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας. Θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.



Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.



Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Παρασκευή (20/2), από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο (21/2) από ώρα 08:00 έως 13:00.





Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει από την Δευτέρα (23/2), από ώρα 15:00 έως 21:00.