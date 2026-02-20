Παρνασσός: Θρίλερ διάσωσης σε ακραίες συνθήκες με αίσιο τέλος για τους δύο πεζοπόρους, δείτε βίντεο
Επιχείρηση με 13 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και εθελοντές – Είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω πυκνής ομίχλης
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού των δύο φίλων που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την κορυφή Γεροντόβραχος στον Παρνασσό, καθώς εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ σε πολύ καλή κατάσταση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες.
Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 46 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπίσουν το μονοπάτι της επιστροφής.
Γύρω στις 19:00 οι ίδιοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τις Αρχές ζητώντας βοήθεια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή 13 πυροσβεστών από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και πυροσβεστών από τη Λιβαδειά.
Οι διασώστες κινήθηκαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το τοπίο ήταν χιονισμένο, η ομίχλη έντονη και οι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες και να διαπιστώσουν ότι βρίσκονταν σε καλή κατάσταση υγείας.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στον άμεσο συντονισμό και την ταχεία κινητοποίηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων, αποτρέποντας δυσάρεστες εξελίξεις σε ένα απαιτητικό ορεινό περιβάλλον.
Καθοριστική συμβολή εθελοντών και ΧιονοδρομικούΣτην επιχείρηση συνέδραμαν δύο εθελοντικές ομάδες της περιοχής, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή 16 μελών από τρεις εθελοντικές ομάδες που γνωρίζουν άριστα τη συγκεκριμένη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του παλαιού χιονοδρομικού και του καταφυγίου Δέφνερ. Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή ομάδας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, τα μέλη της οποίας γνωρίζουν το ανάγλυφο και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Είχαν κατεύθυνση προς ΑράχωβαΟι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής. Η αυξημένη χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχέραναν περαιτέρω την κατάσταση.
