Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Δείτε βίντεο από τη διάσωση
Παρνασσός Ορειβάτες Αγνοούμενοι ΕΜΑΚ

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Δείτε βίντεο από τη διάσωση

Οι δύο άνδρες, 47 και 45 ετών, φέρεται να αποπροσανατολίστηκαν στη θέση «Γεροντόβραχος», γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Δείτε βίντεο από τη διάσωση
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ορειβατών στον Παρνασσό που χάθηκαν νωρίτερα όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος. 

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 45 ετών, σώους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό


Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο


Αποπροσανατολίστηκαν λόγω ομίχλης

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής. Λίγο πριν τις 19:00 επικοινώνησαν με τις Αρχές ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ από Λαμία και Λάρισα, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς. Συνολικά 13 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή 16 μελών από τρεις εθελοντικές ομάδες που γνωρίζουν άριστα τη συγκεκριμένη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του παλαιού χιονοδρομικού και του καταφυγίου Δέφνερ.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη χιονόπτωση, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στον άμεσο συντονισμό και την ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων, αποτρέποντας τα χειρότερα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ορεινό περιβάλλον.
