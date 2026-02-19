Πατέρας Αντώνιος μετά την καταδίκη του: Προδιαγεγραμμένη η απόφαση, δεν μπορώ να πληρώσω για την εξαγορά της ποινής

«Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στη βοήθειά του» σημειώνει χαρακτηριστικά





Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών εξαγοράσιμη έναντι 60.000 ευρώ Νωρίτερα, επιβλήθηκε στον ιερέα ποινή φυλάκισης 9,5 ετών ωστόσο το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή αυτή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο ιεράς για να εξαγοράσει την ποινή θα πρέπει να καταβάλλει πόσο άνω των 60.000 ευρώ.







Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως και για δύο ακόμη κατηγορουμένους (πλην του ιερέα), ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, οι οποίες ποινή ανεστάλησαν.



Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να ερευνηθούν τέσσερις μάρτυρες για ψευδομαρτυρία, διαβιβάζοντας τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία.



Σε δήλωση προχώρησε ο πατέρας Αντώνιος μετά την καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος του για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου. Όπως αναφέρει, η απόφαση εκδόθηκε, έπειτα από την παραίτηση των δικηγόρων του. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι αρχικά παραιτήθηκαν οι Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου και Ι. Κώτσος και στη συνέχεια οι Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου, ενώ ο ίδιος αποχώρησε από τη διαδικασία, επικαλούμενος «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου και στέρηση των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων». Κατά τον ίδιο, η καταδίκη ήταν «προδιαγεγραμμένη».Παράλληλα, αναφέρεται στην προσωπική και οικονομική του κατάσταση, δηλώνοντας ότι διαμένει με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο παιδί τους και ότι λαμβάνει μειωμένο μισθό, γεγονός που - όπως υποστηρίζει - δεν του επιτρέπει να καταβάλει ούτε την ελάχιστη δόση που του έχει επιβληθεί. «Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στη βοήθειά του», σημειώνει χαρακτηριστικά.Κλείνοντας τη δήλωσή του, αναφέρει ότι η ποινή που του επιβλήθηκε «στρώνει τον δρόμο του μαρτυρίου» που, όπως λέει, βιώνει επί σειρά ετών, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να πορεύεται «μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει».Νωρίτερα, επιβλήθηκε στον ιερέα ποινή φυλάκισης 9,5 ετών ωστόσο το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή αυτή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο ιεράς για να εξαγοράσει την ποινή θα πρέπει να καταβάλλει πόσο άνω των 60.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή το δικαστήριο επέβαλε στους λοιπούς 4 κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι επιβλήθηκαν ποινές:- 55,5 μηνών- 40 μηνών- 25 μηνών- 20 μηνώνΤο δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως και για δύο ακόμη κατηγορουμένους (πλην του ιερέα), ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, οι οποίες ποινή ανεστάλησαν.Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να ερευνηθούν τέσσερις μάρτυρες για ψευδομαρτυρία, διαβιβάζοντας τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας οι εν λόγω μάρτυρας, «κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία».



Να σημειωθεί τέλος ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.



Ο πατέρας Αντώνιος έχει να αντιμετωπίσει όμως και 2 ακόμη δικογραφίες, η μία αφορά σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση δυο νεαρών αγοριών και η άλλη στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.