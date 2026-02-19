Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών εξαγοράσιμη έναντι 60.000 ευρώ στον πατέρα Αντώνιο από το Εφετείο για κακοποιήσεις παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου

Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών για λιγότερα αδικήματα - Η ποινή του για τις κακοποιήσεις παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως