Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών εξαγοράσιμη έναντι 60.000 ευρώ στον πατέρα Αντώνιο από το Εφετείο για κακοποιήσεις παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου
Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών για λιγότερα αδικήματα - Η ποινή του για τις κακοποιήσεις παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως
Το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει ο πατέρας Αντώνιος, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου.
Ειδικότερα με την απόφαση, επιβλήθηκε στον ιερέα ποινή φυλάκισης 9,5, ωστόσο το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή αυτή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο ιεράς για να εξαγοράσει την ποινή θα πρέπει να καταβάλλει πόσο άνω των 60.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή το δικαστήριο επέβαλε στους λοιπούς 4 κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι επιβλήθηκαν ποινές:
- 55,5 μηνών
- 40 μηνών
- 25 μηνών
- 20 μηνών
Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως και για δύο ακόμη κατηγορουμένους (πλην του ιερέα), ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, οι οποίες ποινή ανεστάλησαν.
Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να ερευνηθούν τέσσερις μάρτυρες για ψευδομαρτυρία, διαβιβάζοντας τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία.
Όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας οι εν λόγω μάρτυρας, «κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία».
Να σημειωθεί τέλος ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.
Ο πατέρας Αντώνιος έχει να αντιμετωπίσει όμως και 2 ακόμη δικογραφίες, η μία αφορά σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση δυο νεαρών αγοριών και η άλλη στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.
Με την σημερινή απόφαση του Εφετείου ο ιεράς κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς. Πιο συγκεκριμένα, σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.
Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ένοχο τον ιερά κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.
Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.
