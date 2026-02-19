Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Τροχαίο ατύχημα

Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε βίντεο

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο

Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημείωθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση της οδού Ούλοφ Πάλμε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.



Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης