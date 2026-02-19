Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε βίντεο
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημείωθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση της οδού Ούλοφ Πάλμε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.
