Αθηναϊκή Αποκριά: Καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και Κούλουμα τη Δευτέρα
Αποκριάτικες παρελάσεις και Κούλουμα στον Λόφο Φιλοπάππου - Δείτε πού θα διασκεδάσουμε χωρίς είσοδο, με μουσική, χορό, έθιμα και άφθονα κεράσματα
Η Αθήνα ετοιμάζεται για ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και εορταστική διάθεση.
Την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου 2026, το αθηναϊκό καρναβάλι κορυφώνεται με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και πάρτι στο κέντρο της πόλης, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα παραδοσιακά Κούλουμα γιορτάζονται στον Λόφο του Φιλοπάππου.
Την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Την Κυριακή της Αποκριάς, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή γιορτής για όλους. Την Καθαρά Δευτέρα, στον Λόφο του Φιλοπάππου, κρατάμε ζωντανή την παράδοση με μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετούς στον ουρανό της πόλης. Σας περιμένουμε όλες και όλους να γλεντήσουμε μαζί!»
Από τις 16:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός 92.3 Λάμψη, με την Καίτη Φαρμάκη, μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος. Στις 17:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης, η οποία θα κατηφορίσει την οδό Ερμού και από την Αιόλου θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά. Στην πομπή ρυθμό θα δίνουν η ομάδα κρουστών Bloco Swingueira και τα Global Daoulia.
Χαρακτηριστικοί ξυλοπόδαροι θα συνοδεύουν, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελληνική Ομάδα Cheerleaders από τη Χοροκίνηση Ναυπλίου, θα εντυπωσιάσει με τις δυναμικές της φιγούρες. Τον χορό θα σύρουν το Διεθνές Συμβούλιο Χορού – Τμήμα Αθηνών CID UNESCO και ο Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «Μόλυβος». Τη συμπεριληπτικότητα της γιορτής θα τονίσει η ομάδα της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.
Παράλληλα, από τις 17:00, το πάρτι θα έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά, με τον Νίκο Ζώη από το 95.2 Athens DeeJay σε ένα live αποκριάτικο DJ set. Η παρέλαση αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Κοτζιά κατά τις 18:00, όπου και θα κορυφωθεί η γιορτή με μουσική, χορό και ένα εντυπωσιακό bubble show με αμέτρητες σαπουνόφουσκες.
Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς.
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων πατώντας εδώ.
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 – Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση στο κέντρο της πόληςΜικροί και μεγάλοι μασκαράδες θα παρελάσουν στο κέντρο της Αθήνας σε μια μεγάλη αποκριάτικη πομπή που διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Κούλουμα και χαρταετοί στον Λόφο του ΦιλοπάππουΗ Αθήνα θα υποδεχθεί τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.
