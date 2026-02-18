ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία, ο ένας από τους δράστες χτύπησε τους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Αστυνομία Συλλήψεις

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία, ο ένας από τους δράστες χτύπησε τους αστυνομικούς

Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και σπόροι κάνναβης

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία, ο ένας από τους δράστες χτύπησε τους αστυνομικούς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή της Ημαθίας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με τον έναν από αυτούς να χτυπάει αστυνομικούς και να προσπαθεί να διαφύγει της σύλληψης. 

Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν από τους κατηγορούμενους να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Τη στιγμή που αποβιβάστηκε, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο και διέφυγε πεζός. Κατά τη διαφυγή του έριξε μια  συσκευασία μέσα σε πυκνή βλάστηση, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και περιείχε κοκαΐνη βάρους 12,5 γραμμαρίων, ποσότητα που κατασχέθηκε ενώ λίγο αργότερα ο άνδρας ακινητοποιήθηκε.

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία, ο ένας από τους δράστες χτύπησε τους αστυνομικούς


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας βία κατά των αστυνομικών, χωρίς να καταφέρει να διαφύγει. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν και οι άλλοι δύο ημεδαποί. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 52,37 γραμμαρίων,
1 βάζο και 1 μεταλλικό κουτί, που περιείχαν 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11,42 γραμμαρίων,
Κλείσιμο
2 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4 σπόρους κάνναβης και
2 κενές νάιλον συσκευασίες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης