Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία, ο ένας από τους δράστες χτύπησε τους αστυνομικούς
Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και σπόροι κάνναβης
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή της Ημαθίας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με τον έναν από αυτούς να χτυπάει αστυνομικούς και να προσπαθεί να διαφύγει της σύλληψης.
Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν από τους κατηγορούμενους να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Τη στιγμή που αποβιβάστηκε, επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο και διέφυγε πεζός. Κατά τη διαφυγή του έριξε μια συσκευασία μέσα σε πυκνή βλάστηση, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και περιείχε κοκαΐνη βάρους 12,5 γραμμαρίων, ποσότητα που κατασχέθηκε ενώ λίγο αργότερα ο άνδρας ακινητοποιήθηκε.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας βία κατά των αστυνομικών, χωρίς να καταφέρει να διαφύγει. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης.
Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν και οι άλλοι δύο ημεδαποί. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 52,37 γραμμαρίων,
1 βάζο και 1 μεταλλικό κουτί, που περιείχαν 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11,42 γραμμαρίων,
2 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4 σπόρους κάνναβης και
2 κενές νάιλον συσκευασίες.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
