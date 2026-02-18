Στη φυλακή 28χρονος που κακοποιούσε τη γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους
Στη φυλακή 28χρονος που κακοποιούσε τη γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους

«Με χτυπούσε με μένος όπου έβρισκε, στο κεφάλι και κυρίως στο σώμα» είπε στο δικαστήριο η γυναίκα

Συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε έναν 28χρονο που ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα έντρομα μάτια των ανηλίκων παιδιών τους.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, παράνομη βία και απειλή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε για την πράξη της βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (κακούργημα). Μετά την απόφαση του δικαστηρίου αποφασίστηκε να επιστρέψει στη φυλακή όπου βρίσκεται για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς η έφεσή του δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν την περίοδο 2023 - 2024, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κόρινθο όπου διέμενε το ζευγάρι.

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η 27χρονη παθούσα περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε επί σειρά ετών στα χέρια του κατηγορούμενου, με τον οποίον διατηρούσαν δεσμό από όταν ήταν ανήλικοι. «Με χτυπούσε με μένος στο κεφάλι και κυρίως στο σώμα», ανέφερε, περιγράφοντας μια άκρως κακοποιητικη συμπεριφορά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και στη συνέχεια να τον καταγγείλει αστυνομία. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος δεν την άφηνε να εργάζεται προκειμένου να εξαρτάται οικονομικά από τον ίδιο, ενώ ζούσε υπό καθεστώς τρόμου.

«Πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και να τον καταγγείλω καθώς δεν άξιζε στα παιδιά μου να ζουν όλο αυτό», είπε. Ένα από τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σημειώθηκε όταν ο 28χρονος χτύπησε με γροθιά τη σύζυγό του στο στόμα με αποτέλεσμα να της σπάσει το δόντι και, μάλιστα, την περίοδο που μόλις είχε γεννήσει το παιδί τους.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος με καταγωγή από την Αλβανία, αρνήθηκε ότι απειλούσε τη σύζυγό του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι απειλές άμα δεν τις κάνεις πράξεις», ενώ υποστήριξε ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας στα παιδικά του χρόνια.

Για μια σχέση εξουσίας με θύμα την 27χρονη έκανε λόγο στην αγόρευση της η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας ότι δημιουργούσε στην παθούσα φόβο και εξάρτηση.
