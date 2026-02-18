Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε μαθητές μετά από σχολικό αγώνα στη Λευκάδα, συνελήφθη 17χρονος και ο πατέρας του
Ο αγώνας έγινε ανάμεσα στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας και το 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας - Τραυματίστηκε και η συνοδός καθηγήτρια της αποστολής
Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη Λευκάδα στο πλαίσιο αθλητικής διοργάνωσης ανάμεσα στο 2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας και το 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας, όταν η συνάντηση των δύο σχολείων σημαδεύτηκε από περιστατικό εφηβικής βίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις μαθητές από την Κέρκυρα δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ανηλίκων έξω από το Γυμναστήριο της πόλης, έπειτα από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε.
Από τη συμπλοκή οι μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα και εκδορές. Κατά την προσπάθειά της να παρέμβει και να προστατεύσει τους μαθητές, τραυματίστηκε και η συνοδός καθηγήτρια της αποστολής. Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 17χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τη νομοθεσία για τη βία σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.
Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λευκάδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αποχώρησε, ενώ η αποστολή του σχολείου από την Κέρκυρα επέστρεψε στο νησί.
