Πώς έγινε η δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Το τυφλό σημείο, ο Αλκέτ Ριζάι και ο Βούλγαρος που «έσωσε» τον αρχιφύλακα

Οι Αρχές θεωρούν πολύ σημαντική τη μαρτυρία του αρχιφύλακα των φυλακών, καθώς υπάρχουν πολλά και σοβαρά κενά στο σενάριο που υποστηρίζει τόσο ο ίδιος όσο και ο Βούλγαρος που τον «έσωσε»