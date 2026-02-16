Πώς έγινε η δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Το τυφλό σημείο, ο Αλκέτ Ριζάι και ο Βούλγαρος που «έσωσε» τον αρχιφύλακα
Οι Αρχές θεωρούν πολύ σημαντική τη μαρτυρία του αρχιφύλακα των φυλακών, καθώς υπάρχουν πολλά και σοβαρά κενά στο σενάριο που υποστηρίζει τόσο ο ίδιος όσο και ο Βούλγαρος που τον «έσωσε»
Τα τεράστια κενά ασφαλείας που υπάρχουν στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτυπώνονται με τον χειρότερο τρόπο μετά τη χθεσινή δολοφονία μέσα στις φυλακές.
Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά το νέο περιστατικό βίας μέσα σε «υποτιθέμενα» φυλασσόμενο χώρο, τονίζουν με νόημα πως η φυλάκιση σε καμία περίπτωση δεν σταματά τη δράση των σκληρών κακοποιών.
Όπως αναφέρουν, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, καθώς καταφέρνουν πίσω από τα κάγκελα να πλουτίζουν και να συντονίζουν (ενδεχομένως και πιο άνετα) την εγκληματική τους δραστηριότητα. Όπλα, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα βρίσκονται μέσα στα κελιά, με τη φράση «μόνο άρμα μάχης δεν θα βρεις στις φυλακές, κι αυτό επειδή δεν χωράει από την πύλη» να αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό - αν και ακραία - την πραγματικότητα.
Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, ένας 43χρονος Έλληνας, καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη (ο οποίος δολοφονήθηκε στη Ζάκυνθο τον Μάιο του 2021), βρισκόταν μαζί με τον αρχιφύλακα και ακόμη έναν Βούλγαρο βαρυποινίτη σε έναν χώρο των φυλακών που είναι από τους λίγους που δεν διαθέτουν κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, ο 43χρονος Έλληνας, κρατώντας ένα πιστόλι (άγνωστο πώς πέρασε μέσα στις φυλακές), κινήθηκε προς το μέρος του σωφρονιστικού υπαλλήλου με σκοπό να τον πυροβολήσει. Τότε, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης (καταδικασμένος για το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, που εκτελέστηκε έξω από το σπίτι του στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018), αφόπλισε τον 43χρονο και τον πυροβόλησε.
Από την πρώτη εξέταση της σορού διαπιστώθηκε ότι το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Το ερώτημα που παραμένει είναι: Γιατί βρίσκονταν εκεί οι τρεις τους και μάλιστα σε έναν χώρο που είναι «τυφλός» για τις κάμερες; Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα σταλεί το περίστροφο τύπου COLT, το οποίο περιείχε τρία πυροδοτημένα φυσίγγια.
Ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είναι άγνωστο άτομο για την Ελληνική Αστυνομία. Οι Αρχές θεωρούν πολύ σημαντική τη μαρτυρία του, καθώς υπάρχουν πολλά και σοβαρά κενά στο σενάριο που υποστηρίζει τόσο ο ίδιος όσο και ο Βούλγαρος που τον «έσωσε».
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχιφύλακας είχε γνωμοδοτήσει πριν από λίγους μήνες ώστε ένας Αλβανός βαρυποινίτης (έγκλειστος για σειρά κακουργημάτων) να λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Όταν ο κρατούμενος πήρε την άδεια, δεν επέστρεψε ποτέ και έκτοτε κυκλοφορεί ελεύθερος.
Αυτό, όμως, που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ότι ο αρχιφύλακας είναι συγγενής με τον εν λόγω Αλβανό βαρυποινίτη, καθώς είναι ο σύζυγος της αδελφής της γυναίκας του σωφρονιστικού (μπατζανάκηδες).
Στην αρχική ενημέρωση αναφερόταν ότι και ο Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι ήταν παρών στους πυροβολισμούς. Ωστόσο, σταδιακά «βγαίνει από το κάδρο» της ΕΛΑΣ, τουλάχιστον σε επίπεδο δικογραφίας, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο της φονικής συμπλοκής.
Σε «τυφλό» σημείο η δολοφονία
Στο μικροσκόπιο ο σωφρονιστικός
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχιφύλακας είχε γνωμοδοτήσει πριν από λίγους μήνες ώστε ένας Αλβανός βαρυποινίτης (έγκλειστος για σειρά κακουργημάτων) να λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Όταν ο κρατούμενος πήρε την άδεια, δεν επέστρεψε ποτέ και έκτοτε κυκλοφορεί ελεύθερος.
Αυτό, όμως, που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ότι ο αρχιφύλακας είναι συγγενής με τον εν λόγω Αλβανό βαρυποινίτη, καθώς είναι ο σύζυγος της αδελφής της γυναίκας του σωφρονιστικού (μπατζανάκηδες).
Στην αρχική ενημέρωση αναφερόταν ότι και ο Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι ήταν παρών στους πυροβολισμούς. Ωστόσο, σταδιακά «βγαίνει από το κάδρο» της ΕΛΑΣ, τουλάχιστον σε επίπεδο δικογραφίας, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο της φονικής συμπλοκής.
Ο Αλκέτ Ριζάι
