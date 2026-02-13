Από τους τσιγαράδες και τον Ελληνα Εσκομπάρ στις πειραγμένες αντλίες: 10+1 υποθέσεις του ελληνικού FBI

Περισσότερα από 180 κυκλώματα
σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος
, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν προκαλέσει στα θύματά τους και στο Δημόσιο οικονομική ζημιά που αγγίζει τα 364 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, κατάφερε να εξαρθρώσει το «ελληνικό FBI» τους πρώτους 16 μήνες λειτουργίας του
.
Η νέα υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας μπόρεσε να συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες ώστε να αποδώσει κατηγορίες σε 3.312 δράστες
, εκ των οποίων οι 2.228 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 618 εξ αυτών προφυλακίστηκαν. Από τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων εχουν κατασχεθεί, ανάμεσα σε άλλα, 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού και χρυσές λίρες αλλά και 718 οχήματα.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
(ΔΑΟΕ), όπως ονομάζεται επισήμως το «ελληνικό FBI
», έχει αναλάβει υποθέσεις που συνδέονται με όλες τις εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος, από διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων ή όπλων έως απάτες στις αντλίες καυσίμων και από ομάδες δολοφόνων, κατά συρροή ληστές και πλαστογράφους έως ψεύτικη επιχειρηματική δραστηριότητα πίσω από την οποία κρυβόταν βαριά φοροδιαφυγή.
Η βεβαιωμένη ζημία για τους πολίτες, το Δημόσιο και νομοταγείς επιχειρήσεις ανέρχεται στα 47,7 εκατομμύρια ευρώ
, όμως ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος για το κράτος υπερβαίνει τα 161,3 εκατομμύρια, για τους πολίτες προσεγγίζει τα 131,2 εκατομμύρια και για επιχειρήσεις ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια, χωρίς να συνυπολογίζονται χαμένα πρόστιμα.
Ας δούμε 11 από τις μεγάλες υποθέσεις που ανέλαβε και διαλεύκανε η ΔΑΟΕ και κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωσης.
Η πιο πρόσφατη υπόθεση είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική
. Συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν περισσότερες από 76 κλοπές οχημάτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατασχέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα.
Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα η εξάρθρωση του κυκλώματος των «τσιγαράδων»
, της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων με επικεφαλής δύο αδέλφια με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Από τις έρευνες εντοπίστηκαν τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων, 14,5 εκατομμύρια τσιγάρα και 20 τόνοι καπνού. Συνελήφθησαν 26 μέλη της οργάνωσης, κατηγορούνται επιπλέον 13 και ερευνάται η εμπλοκή ακόμη 9 ατόμων.
Αντίστοιχο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και τυποποίηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού
είχε εξαρθρωθεί και πέρυσι με τη σύλληψη 47 ατόμων και την άσκηση δίωξης σε επιπλέον 106. Είχαν εντοπιστεί δύο παράνομα εργοστάσια, 28,2 εκατομμύρια τσιγάρα και πάνω από 5 τόνοι καπνού. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε διακρινόταν για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης που έπαιρνε, ενώ τα μέλη της εμπλέκονταν επίσης σε εκφοβισμούς, απειλές, εκβιάσεις και εκρήξεις. Υπολογίζεται ότι η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους προσεγγίζει τα 9,8 εκατομμύρια ευρώ.
Κυκλώματα σε βενζινάδικα γέμιζαν με υπερ-κέρδη τα «ρεζερβουάρ» τους
Το «ελληνικό FBI» έκανε «ποδαρικό» το 2026 με την εξάρθρωση του κυκλώματος που έκλεβε τους καταναλωτές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, παραδίδοντάς τους λιγότερα καύσιμα. Οι δράστες εξαπατούσαν τα θύματά τους παρεμβαίνοντας στο σύστημα εισροών-εκροών με παράνομο λογισμικό. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 πρατήρια, τα 16 εκ των οποίων σφραγίστηκαν, και έγιναν 13 συλλήψεις ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 5 άτομα. Η οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές σε βάθος 5ετίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ
.
Άλλα δύο παρόμοια κυκλώματα είχε εξαρθρώσει η ΔΑΟΕ τον Μάρτιο του 2025 όταν είχαν εντοπιστεί δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνική υποστήριξη πρατηρίων υγρών καυσίμων, να διαθέτουν παράνομο λογισμικό, με το οποίο μειώνονταν οι ποσότητες καυσίμων που παραδίνονταν στους καταναλωτές, που όμως χρεώνονταν κανονικά την πλήρη ποσότητα. Το παράνομο λογισμικό είχαν προμηθευτεί τουλάχιστον 224 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα και η συνολική ζημία των καταναλωτών υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν συλληφθεί 61 άτομα και επιπλέον 35 είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
Ψαράδικα με… κοκαΐνη του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Το «ελληνικό FBI» έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας άλλων χωρών για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Στο πλαίσιο μιας τέτοιας επιχείρησης σε συνεργασία με υπηρεσίες των ΗΠΑ (DEA) και της Γαλλίας μεταξύ των οποίων και το πολεμικό ναυτικό της χώρας, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση του επονομαζόμενου «Έλληνα Εσκομπάρ» ο οποίος μετέφερε κοκαΐνη από την Νότιο Αμερική στην Ευρώπη με αλιευτικά σκάφη (ψαροκάικα). Κατασχέθηκαν περισσότεροι από τέσσερις τόνοι κοκαΐνης και έγιναν 10 συλλήψεις.