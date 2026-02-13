Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Στα δικαστήρια η πρώτη AI υπουργός της Αλβανίας, τι καταγγέλλει ηθοποιός
Η ηθοποιός Ανίλα Μπίσα προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τιράνων υποστηρίζοντας ότι η μορφή της «Diella» έχει δημιουργηθεί με βάση τη δική της εμφάνιση, χωρίς να έχει δώσει σχετική άδεια για τέτοια χρήση
Στα δικαστήρια οδηγείται η υπόθεση της πρώτης «υπουργού» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην Αλβανία, καθώς Αλβανίδα ηθοποιός κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η μορφή της «Diella» έχει δημιουργηθεί με βάση τη δική της εμφάνιση, χωρίς να έχει δώσει σχετική άδεια για τέτοια χρήση.
Ειδικότερα, η ηθοποιός Ανίλα Μπίσα προσέφυγε αυτή την εβδομάδα στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά του Συμβουλίου Υπουργών, της Εθνικής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI) και της εταιρείας Apel, αιτούμενη την επιβολή προσωρινού μέτρου που θα αναστέλλει τη χρήση των προσωπικών της δεδομένων σε σχέση με το ψηφιακό πρόσωπο, το οποίο διορίστηκε το περασμένο φθινόπωρο ως υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται τα News24 και BalkanWeb, η ηθοποιός είχε υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία Aleat, η οποία ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε αποκλειστικά τη χρήση της εικόνας της για την εικονική βοηθό της κρατικής πλατφόρμας e-Albania. Όπως τονίζει, η συμφωνία αυτή δεν επέτρεπε τη χρήση της εικόνας της για άλλους ρόλους, ούτε για τη δημιουργία ενός δημόσιου προσώπου που παρουσιάζεται ως «υπουργός».
Η ίδια ισχυρίζεται ότι η συνεχιζόμενη χρήση, καθώς και η κατοχύρωση του avatar, παραβιάζουν τα πνευματικά της δικαιώματα και της αφαιρούν τον έλεγχο της φωνής και της εικόνας της. Στο αίτημα για προσωρινή δικαστική προστασία κάνει λόγο για «μεγάλη, άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία» που υφίσταται. Μέχρι στιγμής, το δικαστήριο δεν έχει εκδώσει απόφαση επί του αιτήματος αναστολής.
Η «Ντιέλα» διορίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της κυβέρνησης που σχηματίστηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2025. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, είχε δηλώσει ότι η ψηφιακή υπουργός θα επιβλέπει τις δημόσιες προμήθειες ως μέρος των προσπαθειών ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.
