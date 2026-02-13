Στα δικαστήρια η πρώτη AI υπουργός της Αλβανίας, τι καταγγέλλει ηθοποιός

Η ηθοποιός Ανίλα Μπίσα προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τιράνων υποστηρίζοντας ότι η μορφή της «Diella» έχει δημιουργηθεί με βάση τη δική της εμφάνιση, χωρίς να έχει δώσει σχετική άδεια για τέτοια χρήση