Χιλιάδες οδηγοί μένουν χωρίς δίπλωμα

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους έχει αλλάξει. Οι έλεγχοι εντατικοποιούνται, τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται και οι ποινές γίνονται αυστηρότερες.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στο οδικό δίκτυο, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε μεγάλες πόλεις. Τα νυχτερινά μπλόκα με αλκοτέστ έξω από κέντρα διασκέδασης έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ πρωινές και μεσημεριανές επιχειρήσεις στήνονται σε κεντρικούς άξονες για έλεγχο ταχύτητας, ζώνης, κράνους και χρήσης κινητού κλπ.

Οι έλεγχοι πλέον είναι συνεχείς και στοχευμένοι. Δεν περιορίζονται σε εξορμήσεις-«σκούπα» Σαββατοκύριακου. Υπάρχει σταθερή επιτήρηση, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται χιλιάδες διπλώματα και άδειες κυκλοφορίας μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Τροχαίας, ένα μεγάλο ποσοστό οδηγών αυτή τη στιγμή κινείται χωρίς να έχει στα χέρια του το δίπλωμα οδήγησης, είτε επειδή του έχει αφαιρεθεί πρόσφατα είτε επειδή εκτίει περίοδο στέρησης από προηγούμενη παράβαση. Χωρίς υπερβολή, πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, αν ληφθούν υπόψη οι σωρευτικές αφαιρέσεις των τελευταίων μηνών...


