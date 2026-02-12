Φονικό στο Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που σκότωσε 40χρονο για ερωτική αντιζηλία, κατηγορούνται ακόμη δύο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Δολοφονία

Φονικό στο Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που σκότωσε 40χρονο για ερωτική αντιζηλία, κατηγορούνται ακόμη δύο

Τον ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε

Φονικό στο Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που σκότωσε 40χρονο για ερωτική αντιζηλία, κατηγορούνται ακόμη δύο
Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος δράστης της δολοφονίας του 40χρονου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή των Καμινίων το απόγευμα της Τετάρτης (11/2).

Κατηγορούμενοι είναι ακόμη δύο άτομα, ένας 48χρονος και μία 28χρονη, που ήταν μπροστά στο περιστατικό και αντί να ειδοποιήσουν τις αρχές επέλεξαν να τον εγκαταλείψουν αβοήθητο.

Ομολόγησε τη δολοφονία ρου 40χρονου

Ο  37χρονος, όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, ήταν ανάμεσα στα άτομα που από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα, όπως έγινε γνωστό χθες, ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 37χρονος, επίσης χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος, ο οποίος αφού ξυλοκόπησε τον 40χρονο στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης