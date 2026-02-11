Πώς έγινε η άγρια δολοφονία του 40χρονου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ηράκλειο - Ομολόγησε ο δράστης
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το θύμα πέθανε από τραύματα με μαχαίρι, ενώ δύο ακόμη άτομα που ήταν παρόντα το εγκατέλειψαν χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια
Σοκ προκαλεί στο Ηράκλειο η αποκάλυψη μιας στυγερής ανθρωποκτονίας που ήρθε στο φως το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Καμίνια. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πρόχειρο παράπηγμα, τμήμα παλαιού εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος επί της οδού Μάχης Κρήτης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., στις 17:45 το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έλαβε κλήση για ανεύρεση πτώματος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, μαζί με δύναμη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εντός του κτιρίου βρισκόταν η σορός άνδρα σε ύπτια θέση, πάνω σε αυτοσχέδιο καναπέ.
Οι ιατροδικαστικές ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος επήλθε αρκετές ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Το πτώμα φέρεται να εντοπίστηκε τυχαία από άτομα που κατά καιρούς προσέφεραν βοήθεια στον άτυχο άνδρα, ο οποίος διέμενε το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο παράπηγμα. Η περιοχή είναι γνωστή στις Αρχές ως σημείο όπου βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου προέκυψε ότι ως βασικός δράστης φέρεται 37χρονος άνδρας, ο οποίος απογευματινές ώρες της 10ης Φεβρουαρίου βρισκόταν μαζί με το θύμα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μετά από διαπληκτισμό, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, φέρεται να του κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι, πιθανόν στο κάτω άκρο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο, αφαιρώντας από την τσέπη του θύματος τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας του.
Ο φερόμενος ως δράστης, κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντας λεπτομερώς τις κινήσεις του, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή εξήγηση για την αφορμή του αρχικού καβγά.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της δολοφονίας θα αποσαφηνιστούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Δύο τα θανατηφόρα τραύματαΟ άνδρας έφερε εμφανή αιμορραγικά ίχνη, κυρίως στο παντελόνι του, που μαρτυρούσαν απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος. Η ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο ανέφερε ότι τα τραύματα συνάδουν με πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι τουλάχιστον δύο από τα τραύματα ήταν καθοριστικά για τον θάνατό του.
Τον άφησαν να ξεψυχήσειΚατά το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρόντα ήταν και δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρονται να εγκατέλειψαν τον τραυματισμένο άνδρα χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια, γεγονός που συνέβαλε στην απώλεια της ζωής του. Οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ ένα ακόμη άτομο, που επίσης προσήχθη, αφέθηκε ελεύθερο καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του.
