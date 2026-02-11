Πώς έγινε η άγρια δολοφονία του 40χρονου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ηράκλειο - Ομολόγησε ο δράστης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το θύμα πέθανε από τραύματα με μαχαίρι, ενώ δύο ακόμη άτομα που ήταν παρόντα το εγκατέλειψαν χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια