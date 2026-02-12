Πού κυμαίνονται οι τιμές στα κρέατα λόγω Τσικνοπέμπτης - Ακριβότερα μοσχάρι και αρνί

Έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές ενόψει Τσικνοπέμπτης

Τσικνοπέμπτης στη Βαρβάκειο αγορά οι καταναλωτές διστακτικοί κοιτούσαν τις τιμές των κρεάτων, με το μοσχάρι πρωταθλητή στις ανατιμήσεις.



Το δημοφιλέστερο κρέας της Τσικνοπέμπτης είναι το χοιρινό και οι κρεοπώλες προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά.



Οι τιμές κυμαίνονται ως εξής: Χοιρινό: 4-6€/κιλό







Μοσχάρι: 10-12€/κιλο (με κόκκαλο)



12-14€/κιλό (χωρίς κόκκαλο)







Οι καταναλωτές αναζητούν την πιο φθηνή λύση.



Συγκεκριμένα πωλούνται:



Μοσχάρι: από 17€/κιλό



Αμνοερίφια 15-17€/κιλό



Χοιρινό 9€/κιλο



Κοτόπουλο 4,5€/κιλό



Αλλά και στο σούπερ μάρκετ όπου οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα ξεπέρασαν τον Ιανουάριο το 13%, οι καταναλωτές υπολογίζουν ότι το κόστος της Τσικνοπέμπτης, αν έχουν καλεσμένους, εκτοξεύεται στα ύψη.



Οι έμποροι κρεάτων έχουν ήδη διαπιστώσει ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες που προμηθεύονται λόγω κόστους και χαμηλής αγοραστικής δύναμης και επιμένουν ότι έχουν συγκρατήσει όσο μπορούν τις τιμές, περιορίζοντας και το δικό τους κέρδος.