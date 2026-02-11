Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης
Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης

Το εκτιμώμενο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 270.000 ευρώ

Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μια γυναίκας, που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική, προχώρησαν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου οι αστυνομικοί. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από έρευνες και τη δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 41χρονου και 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, αρχικά, συνελήφθη 47χρονος από την περιοχή της Νίκαιας Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), μικτού βάρους 3 γραμμαρίων την οποία είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 41χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης

Από την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο σπίτι της 60χρονης, εντοπίστηκε να κατέχει από κοινού με τον 41χρονο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε άλλους χώρους («καβάτζα»), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

Κλείσιμο
• 2.005 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας»,

• 2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

• 172 φακελίσκοι των 10γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,

• 400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

• το χρηματικό ποσό των 5.285 ευρώ,

• 2 αυτοκίνητα,

• 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

• ρολά νάιλον περιτυλίγματος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται σε περίπου 270.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

