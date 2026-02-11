Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/02) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου - Προβλήματα λόγω τροχαίου στην Περιφερειακή Αιγάλεω
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/02) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.
Κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί:
-Βασιλέως Κωνσταντίνου: Αυξημένη κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα έως την πλατεία Μαβίλη.
-Κηφισός: Στο ρεύμα προς Λαμία παρατηρείται αυξημένη κίνηση από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο καταγράφεται μέτρια έως αυξημένη ροή από τη Μεταμόρφωση έως το Κόκκινο Μήλο και από τα Άνω Πατήσια έως τη Λένορμαν.
-Λεωφόρος Αθηνών: Γνωστή εικόνα συμφόρησης στο ρεύμα εξόδου, από Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.
-Λεωφόρος Κηφισίας: Ομαλή κυκλοφορία στην άνοδο, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα στην κάθοδο.
-Λεωφόρος Συγγρού: Έντονη κινητικότητα στην άνοδο, από το ΦΙΞ έως τη λεωφόρο Αμαλίας.
-Μεσογείων, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Κατεχάκη: Η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Η εικόνα της κυκλοφορίας στην ΑττικήΣυγκεκριμένα, απελπιστική είναι η κατάσταση στον Κηφισό, αφού έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.
Η κίνηση τώρα στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, όπου οι χρόνοι κυκλοφορίας φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Όλγας, με χρήση μηχανημάτων έργου, γεγονός που προκαλεί τοπικές επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία.
Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ενώ έχει τεθεί σε επιφυλακή ακόμη ένα όχημα με δύο πυροσβέστες. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 11, 2026
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως κηφισίας. https://t.co/xKNedmyYV9
Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας - Αυξημένα προβλήματα λόγω τροχαίου στην Περιφερειακή ΑιγάλεωΈκτακτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, στο ύψος της εξόδου 5. Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε για λίγη ώρα εγκλωβισμένος, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ελαφρά τραυματισμένος.
Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ενώ έχει τεθεί σε επιφυλακή ακόμη ένα όχημα με δύο πυροσβέστες. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.
