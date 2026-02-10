Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα

Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί έως και τις 15:00.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος:

