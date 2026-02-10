Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα
Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.
Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί έως και τις 15:00.
Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.
Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος:
Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί έως και τις 15:00.
Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.
Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Λίγα λεπτά μετά τις 9:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα