«Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου» φώναζε η 44χρονη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία στην Ελευσίνα
Στο σημείο σταμάτησε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην 72χρονη και μια νοσηλεύτρια η οποία εκείνη την ώρα πήγαινε για δουλειά - «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά» λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ελευσίνα με θύμα την 72χρονη η οποία βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.

Μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα εγγόνια της τα οποία βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Μια γειτόνισσα της οικογένειας η οποία άκουσε τα ουρλιαχτά και έσπευσε να βοηθήσει περιγράφει στο protothema.gr τα δραματικά δευτερόλεπτα στα οποία η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή.

«Ήταν γύρω στις 2 παρά 25 και πρέπει να είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ. Βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην βλέπουν. Όταν έφτασα τα παιδιά φώναζαν "η γιαγιά μας, η γιαγιά μας". Βγήκα μετά πάλι έξω. Η κόρη ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Φώναζε "άντεξε μαμά, άντεξε". Κάλεσα παρά πολλές φορές το ΕΚΑΒ και τους έλεγα ότι η γυναίκα πεθαίνει, ότι το αίμα είναι πάρα πολύ. Το ασθενοφόρο έκανε μισή ώρα παρόλο που επισημάναμε ότι το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό» είπε η κάτοικος της περιοχής και εξήγησε πώς η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του αυτοκινήτου και το δέντρο, στο πεζοδρόμιο.

«Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν σφηνωμένη στο ξύλο, στον κορμό του δέντρου. Έπρεπε το αμάξι να μετακινηθεί για να κλείσει η πόρτα. Πρέπει να την είχε βρει στο λαιμό γιατί το αίμα έβγαινε από την περιοχή του λαιμού» ανέφερε η ίδια.

Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ τόνισε για το περιστατικό ότι δέχθηκε κλήση στις 13.38 και το ασθενοφόρα έφτασε στο σημείο στις 13.44. Παρέλαβε τη γυναίκα στις 13.55 για τη διακομιδή.


«Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»

Στο σημείο σταμάτησε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην 72χρονη και μια νοσηλεύτρια η οποία εκείνη την ώρα πήγαινε για δουλειά.

Όπως λέει, αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει είναι την κόρη της που κρατούσε το τιμόνι να σπαράζει στο πεζοδρόμιο «μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»: «Είδα την κόρη να σπαράζει πάνω από τη μητέρα της. Η γυναίκα ήταν σοβαρά χτυπημένη στο λαιμό, της είχε σκίσει το λαιμό το κλαδί. Έφυγε από τη ζωή με τον πιο δραματικό τρόπο. Φώναζε η κόρη "μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου". Ήταν ανατριχιαστικό».

«Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις τη γυναίκα, όταν αιμορραγεί. Ήρθε το εγγονάκι της και με έπιασε από το χέρι να βοηθήσω τη γιαγιά της. Ήταν τραγικό, ήταν η κακιά η ώρα, δεν ξέρω ότι και να πω είναι λίγο» περιέγραψε.


«Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά»

Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όταν η 44χρονη οδηγός, επιστρέφοντας στο σπίτι μαζί με τα τρία, ανήλικα παιδιά της, προσπάθησε να παρκάρει το μαύρο ΙΧ πάνω στον δρόμο, επί της οδού Αλκιβιάδου.

Εκείνη την ώρα η 72χρονη μητέρα της, η οποία ήταν συνοδηγός, βγήκε από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει και στάθηκε στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος. Η 44χρονη έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο αμάξι και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο και να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.

Μέσα σε 3 λεπτά και προτού φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο η ηλικιωμένη είχε καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.

«Ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα.

Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (στο λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου.

Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια» περιέγραψε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα.

Δηλώσεις του πρώην συζύγου της οδηγού στην Ελευσίνα


Όπως είπε, σε παρόμοια, ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται και τα τρία παιδιά που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους.

«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό. Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχε φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια» πρόσθεσε ο ίδιος.
