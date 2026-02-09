Στα δικαστήρια προσφεύγουν τα σούπερ μάρκετ για τα πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ ύψους €1,05 εκατ.
Μιλούν για «άδικες και αυθαίρετες» αποφάσεις, αρνούνται πως έχουν παρανομήσει και δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο
Αρνούνται ότι έχουν παρανομήσει και δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη τα σούπερ μάρκετ στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Με τίτλο «Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο: Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες» στην ανακοίνωση της η Lidl Ελλάς χαρακτηρίζει αδικαιολόγητους και αυθαίρετους τους λόγους επιβολής του προστίμου. Σημειώνεται πως η Αρχή επέβαλε στην αλυσίδα πρόστιμο ύψους 670.925 ευρώ για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους σε 26 κωδικούς όπως ενοπίστηκε σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, λίγες ημέρες δηλαδή καταργηθεί η διάταξη του πλαφόν.
Αντίστοιχη πρόθεση εκφράζει και η Διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 109.900 ευρώ για υπέρβαση του πλαφόν στο Περιθώριο Μικτού Κέρδου σε 22 κωδικούς σε ελέγχους που επίσης πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο.
Στελέχη της αλυσίδας εξηγούσαν στο protothema.gr ότι το ύψος του προστίμου είναι «φουσκωμένο» λόγω «υποτροπής» καθώς είχε προηγηθεί πρόστιμο 300.000 ευρώ για το οποίο επίσης είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη η αλυσίδα. Μάλιστα η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε στις 31 Ιανουαρίου ενώ αναμένεται η δικαστική απόφαση.
Η ανακοίνωση της Lidl Ελλάς έχει ως εξής:
«Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο: Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκίνησε η Αρχή Εποπτείας Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι αδικαιολόγητοι και αυθαίρετοι, καθώς βασίζονται σε μια πλέον καταργημένη, μη εφαρμόσιμη και ασαφή νομική βάση.
Η φερόμενη παράβαση, σύμφωνα με τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., αφορά 26 από τα 681 προϊόντα που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίμηνης περιόδου ελέγχου.
Έχουμε επιτακτικούς λόγους, επιβεβαιωμένους από μια αξιόπιστη δικηγορική εταιρεία, ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του υπερβάλλοντος κέρδους (η βάση για το πρόστιμο) είναι νομικά εσφαλμένη. Υπενθυμίζουμε ότι δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη κηρύξει τις προαναφερθείσες διατάξεις αντισυνταγματικές λόγω του ασαφούς πεδίου προστασίας τους. Επίσης, πρόσφατα ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από τα δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η επιβολή του συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών.
Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η Lidl Ελλάς παραμένει πάντα προσηλωμένη στην ακεραιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από συνεχείς αυξήσεις τιμών, προσπαθούμε καθημερινά να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Πέρυσι, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500. Θέτουμε τον εαυτό μας στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου με το Υπουργείο, καθώς πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν τη βάση για λύσεις που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών που εξυπηρετούμε με συνέπεια καθημερινά.
Ωστόσο, απορρίπτουμε κατηγορίες και πρακτικές που αδικαιολόγητα δυσφημούν τις προσπάθειές μας και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς στάθηκε, στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους καταναλωτές - με διαφάνεια, αξιοπιστία, σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτει έναντι αυτού του άδικου και αυθαίρετου προστίμου».
Το μεσημέρι με ανακοίνωση της η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είχε ανακοινώσει ότι επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ σε τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δύο εταιρείες τροφίμων για παραβίαση της διάταξης του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόστιμα αφορούν τις εταιρείες ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (670.925 ευρώ), NESTLE ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (144.700 ευρώ), ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (109.900 ευρώ), ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ (72.370 ευρώ) και FLORA FOOD GREECE Μον. Ε.Π.Ε. (52.870 ευρώ) για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.
Στελέχη της Nestle Ελλάς έλεγαν στο protothema πως εξετάζουν την υπόθεση προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει η εταιρεία καθώς αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση στην οποία έλεγχος έδειξε ότι υπήρξε παραβίαση της διάταξης. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της ΔΙΜΕΑ είχε εντοπίσει 4 κωδικούς προϊόντων να έχουν υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους απ’ αυτό του Δεκεμβρίου 2021, όπως όριζε η διάταξη που απ’ το καλοκαίρι πλέον έχει καταργηθεί.
Τα πρόστιμα
