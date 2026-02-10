Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Sponsored Content





Το Amber Silk είναι ένα χρώμα ζεστό, μεταξένιο, με διακριτική λάμψη, που θυμίζει φως κεριών και υπόσχεται στιγμές αφιερωμένες μόνο στον εαυτό μας και στον αγαπημένο μας. Στιγμές υψηλής αισθητικής που προκαλούν συναισθήματα και αποθεώνουν την αληθινή ομορφιά της κάθε γυναίκας. Τα προϊόντα της σειράς Beauty αποκτούν νέα διάσταση μέσα από την έκδοση Amber Silk. Εκλεπτυσμένη κομψότητα, ακαταμάχητος σχεδιασμός -δεν πρόκειται απλώς για εξελιγμένα εργαλεία styling, αλλά για αντικείμενα που χωρούν στο μπάνιο, στο boudoir και στη φαντασία μας, εκεί όπου η ομορφιά συναντά την τεχνολογία και της τάσεις εποχής.

Η σειρά περιλαμβάνει:



Το ισιωτικό με αέρα Dyson Airstrait για φυσικό ίσιο αποτέλεσμα, το οποίο ισιώνει απευθείας τα βρεγμένα μαλλιά, με αέρα, χωρίς καυτές πλάκες και χωρίς να προκαλεί φθορά από τη θερμότητα. Διαθέτει επιλογές styling, μία (Wet) που μετατρέπει τα βρεγμένα μαλλιά σε στεγνά ενώ παράλληλα, τα ισιώνει και μία ακόμη (Dry) για απευθείας χρήση πάνω σε στεγνά μαλλιά.

To Airwrap i.d. είναι ένα multistyler που σας επιτρέπει να πετύχετε όποιο χτένισμα επιθυμείτε χωρίς να προκληθεί ζημιά από τη θερμότητα. Προσφέρει λείο αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα και αποτελεί ένα υπέροχο εργαλείο για περισσότερο styling. Σημειωτέoν, είναι Airwrap i.d. είναι το multi-styler με δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth, για να προσαρμόζει έξυπνα τη θερμότητα, τη ροή αέρα και τους χρόνους του styling στον τύπο των μαλλιών σας. Ο κωνικός κύλινδρος διαθέτει σχήμα και γεωμετρία για styling που ξεκινά από τη ρίζα των μαλλιών για σφιχτές μπούκλες διατηρώντας παράλληλα τον όγκο και την ελαστικότητά τους.



Το νέο Dyson Supersonic NuralTM είναι ένα ισχυρό και έξυπνο σεσουάρ για στέγνωμα και styling, που προσαρμόζεται αυτόματα για να ενισχύσει τη φυσική λάμψη των μαλλιών και να προστατεύσει το τριχωτό της κεφαλής. Ουσιαστικά, πρόκειται για το εμβληματικό σεσουάρ της Dyson με πρόσθετη νοημοσύνη. Προσφέρει γρήγορο και έξυπνο στέγνωμα, χάρις στους 3 νέους αισθητήρες Nural που ενεργοποιούν καινούριες λειτουργίες, αυτόματα, και 5 έξυπνα μαγνητικά εξαρτήματα που θυμούνται τις προτιμήσεις σας στο styling.

To Dyson Airwrap Coanda 2x αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά multi-styler και τα κάνει όλα εις διπλούν, εκτός από τη φθορά και τη θερμότητα. Διαθέτει πανίσχυρο μοτέρ Hyperdymium™ 2 με διπλάσια πίεση αέρα, και styling με ενισχυμένη ροή αέρα Coanda, για καλοσχηματισμένες μπούκλες. Διαθέτει, ακόμη, έξυπνα εξαρτήματα με αισθητήρες RFID που θυμούνται τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας, ενώ την ίδια στιγμή η συσκευή αναγνωρίζει το κάθε εξάρτημα και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις. Ενσωματώνει το νέο έξυπνο εξάρτημα AirSmooth2x™, για φυσικό, ίσιο styling με αέρα, χωρίς καυτές πλάκες και χωρίς φθορά από τη θερμότητα.



Το ασύρματο ισιωτικό Dyson Corrale™ εξασφαλίζει βελτιωμένο styling, με μειωμένη εξάρτηση από τη θερμότητα και χαρίζει ίσια, λεία, λαμπερά μαλλιά αλλά και εκπληκτικές μπούκλες και κυματισμούς. Συνδυάζει τρεις βασικές τεχνολογίες: εύκαμπτες πλάκες από κράμα χαλκού και μαγγανίου, έξυπνο έλεγχο θερμότητας και μπαταρία ιόντων Λιθίου 4, για ασυμβίβαστο στυλ χωρίς καλώδιο έως και 30 λεπτά.

Η Valentine’s περίοδος είναι η τέλεια αφορμή για να επενδύσουμε σε μικρές πολυτέλειες που μένουν. Για να χαρίσουμε στον εαυτό μας χρόνο, φροντίδα και ένα άγγιγμα λάμψης. Και η επετειακή έκδοση Amber Silk σειρά έρχεται ακριβώς γι’ αυτό: για να ντύσει τον Έρωτα με το πιο ωραίο χρώμα της σεζόν. A Love Story styled by Dyson!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis