Μυστήριο με τον εξαφανισμένο γιατρό στην Κρήτη: Δείχνει «ενεργός» στα social media, ερωτήματα για το ποιοι κρύβονται πίσω από τους λογαριασμούς του

Συνεχίζεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς νέα στοιχεία δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα γύρω από την εξαφάνισή του.Ανεξήγητη ψηφιακή δραστηριότητα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που φέρουν το όνομά του, εβδομάδες μετά τα ίχνη του χάθηκαν από το Ηράκλειο Κρήτης, ανοίγει έναν νέο κύκλο ερευνών.Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» , όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί του 33χρονου γιατρού εμφανίζουν «σημάδια ζωής». Μετά την τελευταία εκπομπή αναζήτησής του, στις 23 Ιανουαρίου, φίλοι του που ζουν στο εξωτερικό επικοινώνησαν με την παραγωγή αναφέροντας ότι έλαβαν ειδοποίηση στα κινητά τους πως ο ΑλέξηςΜάλιστα, απέστειλαν στιγμιότυπα οθόνης στα οποία ο λογαριασμός του εμφανιζόταν ως πρόσφατα ενεργός.Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η μαρτυρία φίλου του από τη Σουηδία, ο οποίος δήλωσε πως ανησύχησε έντονα και σκέφτηκε άμεσα ότι ίσως κάποιο τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς του Αλέξη, με σκοπό να σβήσει ή να αλλοιώσει ψηφιακά ίχνη.Ο ίδιος μίλησε με αγωνία για τον χαρακτήρα του φίλου του και αναφέρθηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχε ξαδέλφη του Αλέξη μαζί του,Στην εκπομπή κατέθεσε και φίλη-συνάδελφός του από την περίοδο που έκαναν μαζί ειδικότητα. Τον περιέγραψε ως «παιδί διαμάντι» και τόνισε πως είχαν δεθεί σαν οικογένεια. Επιβεβαίωσε και η ίδια ότι, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Threads, γεγονός που της προκάλεσε ερωτηματικά.Όπως ανέφερε, της φαίνεται αδιανόητο να εξαφανίστηκε χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, αν και έμαθε εκ των υστέρων από την οικογένειά του ότι στο παρελθόν είχε χαθεί ξανά, έστω και για λίγες ώρες, κάτι που η ίδια αγνοούσε.Νέες διαστάσεις έδωσε και η μαρτυρία φίλης του από τη Θεσσαλονίκη , η οποία προσκόμισε στιγμιότυπα οθόνης που δείχνουν αλλαγές στον λογαριασμό του στο Instagram. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο ακολουθούσε 695 άτομα, ενώ στις 2 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυξήθηκε σε 696 και την επόμενη ημέρα σε 697. Παράλληλα, αίτημα φιλίας που του έστειλε απορρίφθηκε, στοιχείο που υποδηλώνει ενεργή διαχείριση του λογαριασμού.Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπομπή, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη δεύτερου λογαριασμού στο Threads με τα στοιχεία του Αλέξη, αλλά με διαφοροποιημένο όνομα προφίλ και την παρουσία ελληνικής και ιταλικής σημαίας, καθώς και τρίτου σχετικού λογαριασμού στο Instagram.

Οι λογαριασμοί αυτοί δεν εμφανίζονται δημόσια συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ενώ ο παλαιότερος, που δημιουργήθηκε το 2017, εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν ανήκει στον ίδιο. Το κινητό του τηλέφωνο, επίσης, δεν φαίνεται δημόσια συνδεδεμένο με τα κοινωνικά του δίκτυα.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται, με την ελπίδα οι συγγενείς του να λάβουν σύντομα απαντήσεις.