Πέπλο ομίχλης κάλυψε τη Θεσσαλονίκη - Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη
Πέπλο ομίχλης κάλυψε από νωρίς το πρωί τη Θεσσαλονίκη, «κρύβοντας» πολλά από τα κτίρια αλλά και τα μνημεία της πόλης.
Λόγω της ομίχλης σημειώθηκαν μικροκαθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενώ η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.
Παρά τα μικροπροβλήματα, η ομίχλη που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη προσέφερε ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.
*Φωτογραφία αρχείου
